Two Alexander City men were arrested last week on drug charges.

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Latravius T. Kelley

Christian K. Tuck, 27, of Alexander City, was stopped by the Tallapoosa County Narcotics Task Force for a traffic stop on Thursday, Sept. 3. According to a press release, Tuck had outstanding warrants for unlawful distribution of a controlled substance. During the traffic stop, the release said agents observed a pill inside the vehicle. The pill was identified as a Schedule II controlled substance. Based on the totality of the circumstances a search warrant was obtained for a residence in Coosa County. 

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Christian K. Tuck