Thursday night, Friday night, Saturday night. It does not matter; Benjamin Russell came into its Class 5A Region 2 opener ready to make some noise, and that is exactly what they did. 

A three-rushing-touchdown day for the offense, sprinkled in with an 11-yard touchdown pass to Dejay Jackson, and, for the cherry on top, a special teams touchdown were the catalysts to the 40-14 win over Park Crossing. 

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