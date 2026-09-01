Details of what happened on J Street the night of Aug. 24 started to emerge in an Aniah’s Law and preliminary hearing for alleged murderer Laderrion Rodrigas Benjamin.

Benjamin, 26, of Alpine, found himself inside the Tallapoosa County Courthouse Annex in Alexander City Monday to determine if he should get a bond in the case. He is charged with first-degree murder.

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