Edward Carreker had no idea about 12 years ago a weird on-the-job accident would change his life so drastically — and not for the better.

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Edward Carreker holds his head high as he battles an unknown disease that seemingly destroys his limbs from the inside. He and his family are currently looking to upgrade the family’s bathroom to make it easier for him to care for himself.

That one small thing has led to a multitude of issues.

Untitled design - 1
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Starting with losing most of his vision, Edward Carreker is slowly losing his limbs, most notably his feet and legs. It starts with amputation of parts of his feet and moves up. His left leg is amputated to his knee and he has lost most of his right foot.