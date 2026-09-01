Edward Carreker had no idea about 12 years ago a weird on-the-job accident would change his life so drastically — and not for the better.
That one small thing has led to a multitude of issues.
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