At the end of July, the Alabama Association of School Boards recently completed its evaluations of both Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. and chief schools financial officer Lisa Dickerson.

A week later, the AASB reported to the ACS board concerning Dickerson’s score, because according to an email, an error during moving data from “a spreadsheet to the final PowerPoint report, the overall CSFO evaluation rating was reported incorrectly.”