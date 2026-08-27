A project that should have been completed a year ago is on hold.

The much anticipated completion of Holiday Inn Express on U.S. Highway 280 between Chick-fil-A and Alexander City Municipal Complex has gone past its two-year completion agreement with the city and has had to give up its tax abatement.

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The Holiday Inn Express located behind Chick-fil-A on U.S. Highway 280 is only about half way complete due to issues with the developer’s contractors.