After 30 years practicing law out of town, Catherine Dunn Moncus has finally opened an office in her hometown.

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Sanspree & Moncus celebrates with the community Monday afternoon during its ribbon cutting for its office located inside the Lake Martin Innovation Center.

Moncus, who has been practicing law most recently in Montgomery and prior to that in Auburn, has opened her first Alexander City office with business partner Chris Sanspree.