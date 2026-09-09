A project that has taken way longer than anyone anticipated will soon be moving forward.
Although JCUP Properties doesn’t have a signed contract in hand, general manager Janet Mason said a contractor has finally been found to finish the Holiday Inn Express & Suites by IHG project that was supposed to be finished more than a year ago.
kAm“(6 H6C6 :? E96 EC2?D:E:@? A6C:@5 H96C6 H6 925 E6C>:?2E65 WE96 AC6G:@FDX 4@>A2?J[” |2D@? D2:5] “W%96 ?6H 4@>A2?JX :D @? xwv’D W3F:=56C’DX =:DE]”k^Am
kAm|2D@? D2:5 E96 AC@46DD 92D 366? DEC6DD7F= 7@C 3@E9 96C 2?5 yr&! @H?6C y2J !2E6=]k^Am
kAm“xEVD WE2<6? FDX 2 =@?8 E:>6 E@ 86E FD 96C6[ 3FE x E@=5 y2J[ 2?5 2 4@FA=6 @E96CD 92G6 D2:5 E96 D2>6 E9:?8[ ‘5@?VE =@@< 324<[’” D96 D2:5] “‘!FE E96 3=:?56CD @? 2?5 8@ 7@CH2C5]’ p?5 E92E’D H92E H6VC6 5@:?8]”k^Am
kAmp=E9@F89 E96 4@?DECF4E:@? 92D 366? 92=E65 @? E96 ?6H fd\C@@> 9@E6=[ D96 D2:5 E96 C6=2E:@?D9:AD E92E 92G6 366? 3F:=E 92G6?’E 72=E6C65]k^Am
kAm“(6 92G6 2 8C62E C6=2E:@?D9:A H:E9 Wp=6I2?56C r:EJ |2J@C |:<6 s6?D>@C6 2?5 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E 5:C64E@C $4@EE w2C5JX[ 2?5 H6 H2?E E@ 4@?E:?F6 E@ D66 :E 8C@H[” |2D@? D2:5] “(6 2=D@ 925 2 8C62E C6=2E:@?D9:A H:E9 W7@C>6C |2J@CX (@@5J Wq2:C5X] w6 H2D 2=H2JD E96C6 ECJ:?8 E@ 96=A FD @FE H96? H6 ?66565 D@>6 96=A @? D@>6 @7 E9:D DEF77] %96 4@FA=6 @7 >66E:?8D H6VG6 925 H:E9 $4@EE 2?5 E96 >2J@C 92G6 366? 6I46==6?E[ 2?5 E96J 2C6 H@C<:?8 E@ 96=A FD 86E E9:D 324< @? EC24<] xEVD ?@E 366? 62DJ]”k^Am
kAm$96 D2:5 {2<6 |2CE:? %@FC:D> 5:C64E@C $2?5C2 uF==6C 92D 366? 6IEC6>6=J DFAA@CE:G6 E9C@F89 E96 AC@46DD]k^Am
kAm“|:DD $2?5C2 uF==6C 2?5 x H6C6 E96 @?6D E92E <:?5 @7 7@F?5 @FE 23@FE E96 AC@A6CEJ[” |2D@? D2:5] “$@ H6 3@E9 2C6 56G2DE2E65 3J 2== E9:D]”k^Am
kAmx? <66A:?8 H:E9 =@@<:?8 7@CH2C5[ D96 D2:5 E96 ?6H 4@?DECF4E:@? 4@>A2?J 6DE:>2E65 E96 3F:=5:?8 :D e_T 4@>A=6E6]k^Am
kAm“xEVD <:?5 @7 32C6 3@?6D :?D:56 C:89E ?@H[ 2?5 D@>6 @7 E96 DEF77 E92E H2D 5@?6 H2D 5@?6 HC@?8[” D96 D2:5] “$@ H6VG6 8@E E@ C65@ :E]”k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ H92E E96 4@?DECF4E:@? 4@>A2?J 92D E@=5 96C[ |2D@? D2:5 E96 9@E6= D9@F=5 36 4@>A=6E6 :? 23@FE 6:89E >@?E9D]k^Am
kAm$96 H2D 6I4:E65 23@FE E96 2>6?:E:6D E96 9@E6= H:== @776C @?46 @A6? 7@C 3FD:?6DD]k^Am
kAmp=@?8 H:E9 2 DH:>>:?8 A@@=[ E96C6 H:== 36 2? @FE5@@C 3C62<72DE 2C62]k^Am
kAm“*@F’== 8@ @FE E96 324< 5@@C[ 2?5 H6VC6 8@??2 92G6 2 A2E:@ @FE E96C6 H:E9 2 7:C6 A:E 2?5 2 8C:== 2?5 D@>6 492:CD H96C6 A6@A=6 42? 8@ @FE E96C6 2?5 D:E[” |2D@? D2:5] “xE’D 24EF2==J 2 G6CJ AC6EEJ D6EE:?8 @FE E96C6 … p== E92E 8C66? 2?5 E96 =:EE=6 4C66< 5@H? 96C6]”k^Am
kAm$96 D2:5 E96C6 H:== 36 2 D:56H2=< 2== E96 H2J 2C@F?5 E96 9@E6=[ 2 76H @FE=6ED 7@C 6=64EC:4 42CD 2?5 A=246D 7@C 3:8 C:8D @C ECF4<D H:E9 3@2ED E@ A2C<]k^Am
kAm“$@>6 @7 E96 3@2E A2C<:?8 H:== 36 =@?8 6?@F89 E96J 42? ;FDE AF== :? 2?5 =62G6 E96 3@2E 9@@<65[” |2D@? D2:5]k^Am
kAm%96 :?E6C:@C 2>6?:E:6D H:== :?4=F56 2 DFA6C 3C62<72DE[ 2 D>2== >66E:?8 C@@>[ 2 8F6DE =2F?5CJ 2?5 2 H6:89E C@@>] $96 2=D@ D2:5 E96 6?E:C6 3F:=5:?8 H:== 36 H:C65 7@C E96 962C:?8 :>A2:C65[ 2D H6== 92D 92G:?8 2? 6=6G2E@C E92E :D H966=492:C 2446DD:3=6]k^Am
kAm%96 4=62?:?8 4C6H H:== 92G6 2 76H E9:?8D E@ >2<6 E96:C ;@3D 62D:6C :?4=F5:?8 =2F?5CJ 49FE6D 2?5 E96:C @H? @FE5@@C DA246 7@C 3C62<D]k^Am
kAm|2D@? D2:5 D96 4@?D:56CD E96 =@42E:@? 2? 2>6?:EJ]k^Am
kAm“(6VC6 G6CJ 4=@D6 E@ 2 =@E @7 7@@5 A=246D 96C6[” D96 D2:5] “(6 42? H2=< 5@H? E@ %96 (92C7] #:89E 24C@DD E96 DEC66E H6VG6 8@E E96 |6I:42? C6DE2FC2?E] (6 8@E E96 r9:?6D6 C6DE2FC2?E] (6VG6 8@E r9:4<\u:=\p C:89E :? @FC 7C@?E J2C5[ 2?5 H6VG6 8@E %24@ q6== C:89E E96C6] !6@A=6 42? 4@>6 2?5 ?@E 6G6? 92G6 E@ 92G6 2 42C E@ 8@ D@>6H96C6]”k^Am
kAm~? 2 4@>>F?:EJ =6G6=[ |2D@? D2:5 E96 ?6H 9@E6= H:== 6>A=@J b_\bd A6@A=6 2?5 F?56CDE2?5D E96 fd C@@>D H:== 96=A H:E9 E@FC:D> :? E96 2C62]k^Am
kAm%9C@F89 E96 6?E:C6 AC@46DD D96 92D 366? DFAA@CE:G6 @7 !2E6=]k^Am
kAm“xVG6 366? H:E9 9:> 7@C D:I J62CD[” |2D@? D2:5] “w6VD =:G65 96C6 :? E9:D E@H? 7@C @G6C a_ J62CD] w:D 49:=5C6? 92G6 8C@H? FA 96C6[ 8@?6 E@ D49@@= 96C6] %9:D H2D Wy2J’DX 5C62> E@ 3F:=5 2 9@E6=]”k^Am
kAm!2E6=VD 7:CDE 9@E6= AFC492D6 :? p=6I2?56C r:EJ H2D E96 p>6C:42? x??[ E96? 96 3@F89E $FA6C g]k^Am
kAm“w:D 5C62> :D E@ 24EF2==J 3F:=5 @?6 7C@> E96 8C@F?5 FA[ 2?5 :E BF:4<=J EFC?65 :?E@ 2 ?:89E>2C6] (6VC6 5@:?8 6G6CJE9:?8 H6 42? E@ EFC? :E 324< :?E@ 2 5C62> 282:?[ 2?5 x E9:?< H6VC6 H6== @? E96 H2J]”k^Am