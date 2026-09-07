A piece of Alexander City history may have a new life soon.

Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley made two stops at two meetings last week, bringing a message to both about the former Nathaniel H. Stephens Elementary School.

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To give the community surrounding the former Nathaniel H. Stephens Elementary School time to figure out a viable use for the now almost empty building, the Tallapoosa County Commission has offered to take on the responsibility of the building for a few years.