Questions, concerns and rumors about data centers were top of mind in District 6.
Alexander City District 6 council member Mike Lucas hosted a town hall meeting Tuesday night and plenty of questions came up surrounding data centers.
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