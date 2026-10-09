There is no better time than now for Horseshoe Bend to get in the win column.

This Friday gives the Generals arguably one of their best chances for that with B.B. Comer coming to New Site for senior night. The Tigers have had just about a rough go of things in Class 2A Region 4 play as Horseshoe Bend, each holding a winless region record heading into the contest.

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Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's Colton Taunton (5) and the Generals host B.B. Comer this week, which is also in search for its first region win of the year. Both teams hold 0-4 region records this far into the season.