After practicing medicine for 32 years in Alexander City, Dr. Derek Holcombe has seen a few changes and some aren’t for the better.
Holcombe has been the area’s gastroenterologist since his wife’s sister managed to get Holcombe’s resume without his knowledge to then Russell Medical president Frank Harris.
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