After practicing medicine for 32 years in Alexander City, Dr. Derek Holcombe has seen a few changes and some aren’t for the better.

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Dr. Derek Holcombe has seen great medical advances in both technology and medication since he started his practice 32 years ago.

Holcombe has been the area’s gastroenterologist since his wife’s sister managed to get Holcombe’s resume without his knowledge to then Russell Medical president Frank Harris.