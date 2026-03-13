In February, the Coosa County Commission voted to not approve Goodwater fire chief Elmore Unbehant to the county’s 911 board after county CMA director Sheldon Hutcherson requested an executive session to discuss the matter.

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Goodwater fire chief Elmore Unbehant, right, brings paperwork to prove he is a Coosa County resident after the county's 911 board questioned his residency.

At Tuesday’s regular commission meeting, Goodwater Mayor Karleyun Lauderdale came before the commission to request Unbehant be added to the 911 board.

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