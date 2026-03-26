In 2024, the City of Alexander City completed its 10-year comprehensive plan.
The comprehensive plan is a long-term vision for the city and there are several processes that come before the city can implement it entirely.
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