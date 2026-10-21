Sometimes it all comes down to the final two points, and that was most certainly the case for Horseshoe Bend and Piedmont in the Class 2A volleyball sub-regionals on Monday evening.

The two teams battled back and forth throughout the night and even went to extra points in the decisive fifth set, but ultimately, it was Piedmont that got the best of the Generals, 20-18, in the final set. 

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Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's Holland Gamble (7) and Lina Tidwell put up a block against PIedmont on Monday.

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