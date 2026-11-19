While the upcoming holidays should be a time of joy and gathering, there are many in the community who will either be alone, or can’t afford a decent holiday meal.
Every year, churches, restaurants and other organizations try to make Thanksgiving special by offering a free holiday meal to those who need it.
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