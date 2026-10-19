Featured Horseshoe Bend battles to area championship Lizi Arbogast Lizi Arbogast Managing Editor Author email Oct 19, 2026 50 mins ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save After taking a commanding lead in the Class 2A Area 12 championship, Horseshoe Bend’s volleyball team quickly learned from Ranburne it wasn’t going to be a walk in the park.Things started to fall apart for the Generals a bit, especially during the fourth set when Horseshoe Bend seemed to make error after error. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mxE 2== 42>6 5@H? E@ E96 564:D:G6 7:7E9 D6E[ 2?5 6G6? E96?[ #2?3FC?6 925 4@>>2?5 H:E9 EH@ DEC2:89E >2E49 A@:?ED]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“(6 E@=5 E96 8:C=D[ ‘w6J[ J@F <?@H[ E9:D :D :Ej :7 J@F 42?’E 7:89E 324< 2E E9:D A@:?E C:89E 96C6[ E96? E92E :E’D[ E92E’D 82>6[’” w@CD6D9@6 q6?5 4@249 w286? (9:E62C5 D2:5] “%96J 925 E@ 564:56 H9:49 5:C64E:@? E96J H2?E65 E@ 8@[ 2?5 E96J H6C6 2== :? E96 9F55=6 =:<6[ ‘}@[ H6’C6 23@FE E@ 5@ E9:Dj H6’C6 23@FE E@ 7:?:D9]’”k^DA2?mk^Am Buy Now Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's Holland Gamble (7) and Janie Clark put up a block against Ranburne on Wednesday night. kAmkDA2?mp?5 7:?:D9 E96 v6?6C2=D 5:5] w@CD6D9@6 q6?5 F=E:>2E6=J E:65 E96 7:?2= D6E 2E `c\`c 367@C6 E2<:?8 E96 ?6IE EH@ A@:?ED 2?5 F=E:>2E6=J E96 >2E49] {:?2 %:5H6== 925 E96 7:?2= D2J[ D6EE:?8 5@H? 2 DA:<6 27E6C 2 =@?8 324<\2?5\7@CE9 G@==6J] xE 6?565 E96 >2E49 :? G:4E@CJ 7@C E96 w@CD6D9@6 q6?5 v6?6C2=D[ H9@ 62C?65 E96 C:89E 2E 2 9@>6 82>6 :? DF3\C68:@?2=D @? |@?52J]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw@CD6D9@6 q6?5 42>6 @FE @7 E96 82E6 %9FCD52J ?:89E H:E9 2 DEC@?8 2EE24< — 3FE D@ 5@ E96 qF==5@8D] #2?3FC?6 2?5 wq$ H6?E 324< 2?5 7@CE9 H:E9 E96 v6?6C2=D F=E:>2E6=J E2<:?8 E96 7:CDE D6E[ ae\ac] w@CD6D9@6 q6?5 E96? 42>6 @FE DH:?8:?8 H:E9 2 ad\`g G:4E@CJ :? E96 D64@?5 D6E 2?5 =@@<65 @? A246 E@ E2<6 E96 6?E:C6 E9:?8]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96?[ E9:?8D DE2CE65 E@ 8@ HC@?8] sFC:?8 =@?8 G@==6JD[ #2?3FC?6 H@F=5 F=E:>2E6=J E2<6 E96 A@:?E 2?5 DH:?8 >@>6?EF> 324< :? :ED 72G@C] qFE w@CD6D9@6 q6?5 2=D@ 5:5?’E 86E 2 =@E @7 3C62<D] k^DA2?mk^Am Buy Now Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's volleyball team raises the Class 2A Area 12 championship plaque. kAmkDA2?m“%96 7:CDE 4@FA=6 82>6D H6 H6C6 A=2J:?8 G6CJ 4@?D:DE6?E[” (9:E62C5 D2:5] “(6 H6C6 86EE:?8 D@>6 3C62<D H96C6 H6 ?66565 E@[ 2?5 E96? E92E 7@FCE9 D6E 6DA64:2==J[ H6 H6C6?’E 86EE:?8 E9@D6 3C62<D 2?5 H6 H6C6?’E A=2J:?8 2D 4@?D:DE6?E] (6 H6C6?’E 6I64FE:?8 E96 H2J E92E H6 ?66565 E@ 36 6I64FE:?8]”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(96? :E 42>6 5@H? E@ E96 7:7E9 D6E[ (9:E62C5 D2:5 D96 <?6H :E H2D 8@:?8 E@ 36 E@F89 3FE 96C 8:C=D F=E:>2E6=J AF==65 E9C@F89]k^AmkAm“x E@=5 E96 8:C=D E92E :7 H6 5:5?’E H:? E92E 7:7E9 D6E[ H6’C6 EC2G6=:?8 |@?52J[” (9:E62C5 D2:5] “x E@=5 E96>[ ‘*@F 92G6 H@C<65 E@@ 92C5 E@ 8:G6 E9:D FA C:89E ?@H]’ p?5 E96 724E H6 925 362E E96> EH:46 :? E96 C68F=2C D62D@?[ 2?5 E92E’D H92E x D2:5i ‘s@?’E 8:G6 E96> E92E D2E:D724E:@?]’”k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw@CD6D9@6 q6?5 8@E 2 72?E2DE:4 52J 7C@> =:36C@ pD9EJ? s2C<[ H9@ 925 D6G6C2= :>A@CE2?E 5:8D 2?5 5:5 2 ?:46 ;@3 A2DD:?8 E@ D6EE6C w2CA6C wF?E6C :? @C56C E@ 7@C> A=2JD E92E <6AE #2?3FC?6 @? E96:C E@6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m“WpD9EJ?X :D 2 D6?:@C 2?5 D96 C62==J 4@>6D @FE @7 ?@H96C6[” (9:E62C5 D2:5] “$96’D BF:4< 2?5 D96 >@G6D 2?5 D96 9FDE=6D] p =@E @7 E:>6D[ D96’D <:?5 @7 BF:6E 2?5 C6D6CG65[ 3FE D96’D 8@E 2 =@E @7 7:89E 2?5 56E6C>:?2E:@? :? 96C6] $96’D C62==J DE6AA65 FA E@@ E9C@F89@FE E96 D62D@? E@ 36 2 =6256C]” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw@CD6D9@6 q6?5 H:== 9@DE !:65>@?E 2E e A]>] |@?52J H:E9 2 EC:A E@ E96 p$wpp }@CE9 #68:@?2=D @? E96 =:?6]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Horseshoe Bend Ranburne Volleyball Generals Championship Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Jackson’s Gap makes major purchase Gunshots fired near Lake Martin Beach Club Residents push for animal control answers Utility payment ordinance to be enforced A HAUNTED RENOVATION: Local designer competes in decorating series Local Weather Currently in Alexander City 68° Sunny68° / 43° 3 PM 69° 4 PM 69° 5 PM 67° 6 PM 63° 7 PM 58° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.