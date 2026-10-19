After taking a commanding lead in the Class 2A Area 12 championship, Horseshoe Bend’s volleyball team quickly learned from Ranburne it wasn’t going to be a walk in the park.

Things started to fall apart for the Generals a bit, especially during the fourth set when Horseshoe Bend seemed to make error after error. 

101726-HBS volleyball.jpg
Buy Now

Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's Holland Gamble (7) and Janie Clark put up a block against Ranburne on Wednesday night.
101726-HBS volleyball3.jpg
Buy Now

Lizi Arbogast / TPI Horseshoe Bend's volleyball team raises the Class 2A Area 12 championship plaque.

Tags

Recommended for you