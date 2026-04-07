To cut to the chase, the Horseshoe Bend softball team is winning — and doing so dominantly.

Currently, the Generals are on a nine-game win streak, which is already impressive enough. However, it goes up a degree when you realize they’ve outscored their opponents 95-to-10 through that stretch. All of that has culminated in the Generals debuting as the No. 10 team in Class 2A in the most recent Alabama Sports Writers Association softball rankings.

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Madison Smith slides into homebase against Isabella on Thursday. She finished with a 3-for-4 day at the plate.