In just a few short months since the opening of the Tallapoosa County Agribusiness Center, the future of Jackson’s Gap is looking bright.
Since the rerouting of U.S. Highway 280 in the late 1990s, many of the businesses in the downtown area have closed, and the businesses along Highway 280 in the area are sparse compared to Alexander City.
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