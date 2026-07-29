Jeremy Freeman had two things when he walked into All-Star Week: an open mind and his Benjamin Russell-branded stool. 

For the first time in his coaching career, Freeman was named one of the All-Star coaches for the South basketball team. And more than anything, he wanted to walk out learning something new to implement in his day-to-day coaching. 

072526-jeremy freeman 017.jpg
Buy Now
072526-jeremy freeman 010.jpg
Buy Now