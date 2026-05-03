When your best friends play a trick on you, you know there’s gotta be a good reason for it.
And, well, there most certainly was for Karen Treadwell on Friday afternoon as she was announced as the Woman of the Year by the Alexander City Chamber of Commerce.
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