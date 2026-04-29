The standing ovation Karen Treadwell received after being named Lead Forward’s Woman of the Year made it more than obvious why she had earned the award. 

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Karen Treadwell wins the Woman of the Year award at the Alexander City Chamber of Commerce's annual Lead Forward conference on Friday afternoon.

“This recipient is inspiring,” Christale Tuck, Woman of the Year 2025, said. “She has done a lot for the community, but this award is given to recognize an individual who is a leader in our community, works hard to make this a great place to live in and embodies the community's principles.”