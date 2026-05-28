Unless you have been living under a rock the past few months, there’s a 95% chance Miranda Wyckoff has appeared on your Facebook timeline.

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Lake Martin Leadership yellow team member Anthony Thorn discovered he was needed to lift concrete during the final phase of the team's project.

Wyckoff, a 2026 graduate of Lake Martin Leadership, took her team’s community project seriously. She was a member of the yellow team — there were three LLM teams — and anytime someone made a donation toward the group’s project, Wyckoff thanked them publicly on her Facebook page.