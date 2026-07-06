Lake Martin Animal Shelter is currently trying to refresh the exterior of the shelter. Phase One Shelter Refresh includes power washing, putting a vinyl sign on the front door window, painting the front door and window trim, planters and plants, fresh pine straw and gravel cleanup.

Please reach out to any local Lake Martin/Alexander City businesses that might be interested in volunteering time and labor. The easiest way to contact LMAS is by calling 256-234-5533 or through Facebook messaging.