According to Lake Martin Living editor Shaylee Beck Moore, nobody is quite certain when the magazine’s first official art and photo contest began, but she is sure it’s a much-loved annual event.

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Local artist John Denney took first place honors for the 2025 Lake Martin Living Art & Photo Contest.

“It’s iconic,” Moore said. “It’s one of the best ways for artists to be able to showcase their work to the public, but also for (Lake Martin Living) to be able to support local arts.”