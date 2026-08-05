If you’re looking for an excuse to make the drive to Montgomery, a local artist’s work is on display there.

From now until Sept. 25, Alexander City artist and native John Denney has one of his photographs included in the Outdoor Alabama Photo Contest Retrospective. On show at the Georgine Clarke Alabama Artists Gallery, located on the first floor of the RSA Tower in downtown Montgomery, Denney’s photograph is one of many featured works by Alabama photographers.

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Local photographer John Denney was selected to participate in the Outdoor Alabama Photo Contest Retrospective as a past contest winner. His photo will be on display at Georgine Clarke Alabama Artists Gallery until Sept. 25.

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