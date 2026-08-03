The Benjamin Russell High School Pride of Alexander City marching band is gearing up for a brand new season.
For the last three weeks, these kids have been pouring their time and effort into preparing a halftime show that BRHS band director Christian Reyes-Odum hopes will grab everyone’s attention.
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