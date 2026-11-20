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Alexander City Mayor Mike Densmore began his address to the Alex City Council Monday night with those three words.
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