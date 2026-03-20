The Navy Junior Reserve Officers Training Corps (NJROTC) from Benjamin Russell High School spent the night of March 5 living aboard the battleship USS Alabama in Mobile, Alabama.

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Benjamin Russell High School NJROTC were able to spend the night on the USS Alabama in Mobile recently.

Led by Commander John Walker, the NJROTC cadets learned about a “battlewagon” in World War II. The cadets also explored the submarine USS DRUM, which ranked eighth among all U.S. Navy subs for the amount of enemy shipping tonnage she sank. 