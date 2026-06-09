While most are enjoying the summer sun, lounging out by the pool, escaping the area that’s held them in a classroom for the better part of the year — the Benjamin Russell boys basketball team has been in the gym.

On Tuesday, the Wildcats hosted a playdate against Childersburg and Loachapoka, winning both of their games. But for Ben Russell coach Jeremy Freeman, it was not so much about wins or losses; he was looking for much more.

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PHOTOS: Benjamin Russell boys basketball host play date

The Benjamin Russell boys basketball team is keeping its summer busy. On Tuesday, the Wildcats hosted Childersburg and Loachapoka for a play date, winning both matchups on the day. 