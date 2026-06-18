Deshunda Whetstone had plans to retire from teaching two years ago, but that didn’t happen.

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Alexander City Middle School physical education teacher Deshunda Whetstone received the honor of being named the school's final Teacher of the Year.

“I’ll let the Lord show me and order my steps,” Whetstone said. “He’ll tell me when the job is done.”