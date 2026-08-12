At a recent Alabama Republican Party convention, District 81 Alabama State Rep. Ed Oliver received the Defender of Freedom Award.

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Alabama State Rep. Ed Oliver, center, receives the Alabama Republican Party Defender of Freedom award from party chairman Scott Stadthagen and Alabama House Speaker Nathaniel Ledbetter.

Oliver spearheaded legislation to keep critical race theory out of schools and another to put a handle on diversity, equity and inclusion practices.

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