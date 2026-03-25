In high school, Jackson Fuller practically lived on the podium. Regarded as one of the top anglers to walk the halls of Benjamin Russell, anytime he was on the lake, he had the tendency to gain attention.
And not too long ago, his performance on the lake caught the attention of those at Auburn University, where he is now.
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