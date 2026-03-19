Plans are in place, and ongoing, for Lake Martin’s 100th birthday according to Explore Lake Martin executive director Sandra Fuller.

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Explore Lake Martin executive director Sandra Fuller talks about the events planned for Lake Martin's 100th birthday.

Fuller spoke to the Alexander City Kiwanis club Thursday afternoon during its weekly meeting focusing on everything the tourism organization had planned so far for the celebration of the lake’s centennial birthday.

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