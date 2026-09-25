Central Coosa’s Jaquez Parker has an athletic profile that is truly hard to ignore. 

Despite being a sophomore in high school, he’s entering his third year as a starter for the Cougars football team. He stands at 6-foot-3, which has paid dividends on the hardwood as a standout basketball player for Central Coosa, but now that frame has filled out to translate to the football field. 

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Lizi Arbogast / TPI Central Coosa's Jaquez Parker (1) reeled in seven passes for 206 receiving yards and three touchdowns against B.B. Comer last Friday. He is the Outlook Player of the Week.