According to Horseshoe Bend softball coach Hagen Whiteard, Lily Moss is not one of those loud eccentric leaders on the field. But where she thrives is leading with the plays made on the field in crucial moments.  

There was no better instance of it than on Saturday against Reeltown. Having already recorded a hit in the bottom of the fourth to bring in a score, Moss got one more opportunity to seal the Generals' fate in the bottom of the fifth while facing a three-run deficit and bases loaded. 

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Lily Moss aims a throw towards first base on Saturday. Moss sealed the game against Reeltown with a walk-off grand slam, she is the Outlook Player of the Week.