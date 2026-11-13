Dadeville coach Chad McKelvey has echoed the sentiment to his team that a strong defense is going to carry a lot of weight in the postseason. That messaging seemed to work for the Tigers on Friday, posting their third shutout of the season with a 28-0 win over Thomasville.

“We've talked for a couple of weeks now about how toughness, stopping the run and playing good defense is going to be important for us through the playoffs,” McKelvey said. “And our guys really stepped up and did that. It's great to see, and it's certainly needed at this time of the year. If you want to play championship football, you got to play really good defense.”

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Lizi Arbogast / TPi Dadeville's Nakia Woody skips into the end zone on a fumble recovery returned for a touchdown against Thomasville. Woody is the Outlook Player of the week with 12 total tackles and a touchdown in Dadeville's first round playoff victory.