What did Reed Wood not do for the Reeltown baseball team in the first round?

He doubled twice, he homered; heck, through two innings, he pitched a no-hitter and sent five of six batters faced to the dugout. Through five combined innings in the Rebels' 2-0 series sweep, Wood made his mark and for that, he is the Outlook Player of the Week.

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File / TPI Reeltown's Reed Wood made his mark in the Rebels first round matchup against Calhoun. He finished with two doubles, a home run all the while pitching a no-hitter through two innings. He is the Outlook Player of the Week.