If there was one word to describe Ami Edwards’ game — it would be versatile.

She not only possesses the size, standing at 5-foot-10, but she also has the athleticism and knowledge to excel at all five positions on the basketball court. And she just did about everything for the Benjamin Russell girls basketball team this season, playing one through five, at a high level.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Ami Edwards led the Wildcats in all statistical categories except for one in her senior season. For her efforts, she is the 2026 Outlook Girls Basketball Player of the Year.