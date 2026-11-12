There is no better coach saying than, “Big time players make big time plays in big time moments.”
Odds are you’ve heard the coach of whoever you root for utter those words when a player truly steps up to the plate. However, that saying will come up a lot more as the postseason moves along in the state of Alabama, so here are some players to keep your eyes out for in the second round of the playoffs.
kAmkDEC@?8ms2G:D |4z6=G6J[ s256G:==6k^DEC@?8mk^Am
kAm"F2CE6C324<[ CF??:?8 324<[ C646:G6C[ 5676?D:G6 324< 2?5 C6EFC? >2? — s2G:D |4z6=G6J 92D =:?65 FA :? 2== @7 E9@D6 DA@ED 7@C E96 s256G:==6 %:86CD E9:D D62D@?] |F49 @7 H9:49 6IA=2:?D H9J 96’D C24<65 FA `[cg` E@E2=\AFCA@D6 J2C5D 2?5 `h E@E2= E@F495@H?D E@ A2:C 2=@?8D:56 9:D ce E@E2= E24<=6D E9:D D62D@?] x? E96 7:CDE\C@F?5 >2E49FA 282:?DE %9@>2DG:==6[ |4z6=G6J =65 E96 E62> :? CFD9:?8 H:E9 fe J2C5D 2?5 2 E@F495@H?[ H9:=6 255:?8 2?@E96C e` J2C5D :? E96 A2DD:?8 82>6 2?5 2?@E96C D4@C6] #682C5=6DD @7 H96C6 96 :D @? E96 7:6=5[ 96 H:== >2<6 2? :>A24E 3@E9 @776?D:G6=J 2?5 5676?D:G6=J 2D E96 %:86CD 2:> 7@C E96:C 7:CDE H:? :? E96 D64@?5 C@F?5 D:?46 a_`b]k^Am
kAmkDEC@?8my@D9 w2CC:6==[ q6?;2>:? #FDD6==k^DEC@?8mk^Am
kAmx7 :E 2:?’E 3C@<6[ 5@?’E 7:I :E 92D 366? E96 2AAC@249 7@C E96 q6?;2>:? #FDD6== @776?D6 E9:D J62C 2D 72C 2D E96 CF? 82>6 :D 4@?46C?65] ~7 E96 bga]h E@E2= J2C5D @7 @776?D6 E96 (:=542ED 86?6C2E6[ aa`]c @7 E9@D6 J2C5D 4@>6 7C@> E96 CF? 82>6 — `aa]f A6C 82>6 36=@?8:?8 E@ y@D9 w2CC:6==] %9:D J62C 7@C q6?;2>:? #FDD6==[ w2CC:6== 92D 4@>A:=65 `cc 42CC:6D 7@C `[aaf CFD9:?8 J2C5D 2?5 ?:?6 CFD9:?8 E@F495@H?D[ 8@@5 7@C g]d J2C5D A6C 42CCJ] x? E96 `_ E@E2= 82>6D q6?;2>:? #FDD6== 92D A=2J65 E9:D D62D@?[ 96 92D 4C@DD65 E96 `__\J2C5 >2C< :? 92=7 @7 E96> — E96 36DE @FE:?8 36:?8 aeg CFD9:?8 J2C5D 282:?DE !:<6 #@25]k^Am
kAmkDEC@?8mry |255@I[ #66=E@H?k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 6?8:?6 E@ E96 #66=E@H? 5676?D6 :D ?@ @?6 @E96C E92? =:?6324<6C ry |255@I] p 7@FC\J62C DE2CE6C 7@C E96 #636=D[ |255@I :D ?@E 27C2:5 E@ 86E 9:D ?@D6 5:CEJ :? E96 CF? 82>6[ H9:49 6IA=2:?D H9J 96 D:ED 2E@A E96 E@E6> A@=6 7@C E@E2= E24<=6D[ 6G6? H9:=6 2 82>6 369:?5 9:D E62>>2E6 :? D64@?5] %9:D J62C[ |255@I 2G6C286D g]c E24<=6D A6C 82>6[ H9:49 :D 8@@5 7@C gc E@E2= E9:D D62D@? — de 36:?8 D@=@ E24<=6D] s6DA:E6 36:?8 2? @77\E96\32== =:?6324<6C[ |255@I D:ED :? 2 7@FC\H2J E:6 7@C E24<=6D 7@C 2 =@DD H:E9 `_] %96 #66=E@H? 5676?D6 2D 2 H9@=6 92D 2==@H65 db E@E2= A@:?ED E9:D D62D@? 2?5 A@DE65 D:I D9FE@FED[ 2G6C28:?8 c]g A@:?ED 2==@H65 A6C 82>6]k^Am
kAmkDEC@?8mz2=:3 $A:G6J[ q6?;2>:? #FDD6==k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 q6?;2>:? #FDD6== 5676?D6 H2DE65 ?@ E:>6 >2<:?8 2? :>A24E :? E96 7:CDE C@F?5 @7 E96 A=2J@77D[ 2?5 z2=:3 $A:G6J H2D @?6 @7 E96 >2?J DE2?5@FED E@ >2<6 2 >2;@C :>A24E] p82:?DE r6?EC2=\%FD42=@@D2[ $A:G6J 6?565 9:D ?:89E H:E9 g E@E2= E24<=6D[ d 7@C 2 =@DD[ d D24<D[ ` 7@C465 7F>3=6 2?5 ` 7F>3=6 C64@G6CJ — E96 5676?D6 96=5 E96 u2=4@?D E@ 2 >62D=J a_ J2C5D @? E96 8C@F?5] %9C@F89 `_ 82>6D[ $A:G6J C2?<D D64@?5 @? E96 E62> :? E24<=6D 7@C 2 =@DD H:E9 aa H9:=6 =625:?8 E96 E62> H:E9 `c D24<D[ 8@@5 7@C `]c A6C 82>6]k^Am
kAmkDEC@?8mp=:;29 (@@5D[ #66=E@H?k^DEC@?8mk^Am
kAm%96C6 >2J ?@E 36 2 E62> E92E 42? E24<=6 p=:;29 (@@5D H96? E96 32== :D :? 9:D 92?5D[ 2?5 :E :D 46CE2:?=J 2 7F? DA64E24=6 E@ H2E49] x7 J@F 5@?’E 36=:6G6 :E[ >2J36 E96 E9C66 E@F495@H?D\A6C\82>6 2G6C286 H:== 5@ :E 7@C J@F] %92E’D C:89E[ E9C@F89 `` 82>6D (@@5D 92D D4@C65 bb E@F495@H?D] %92E ?F>36C :D >@C6 E92? 5@F3=6 E96 A6CD@? C:89E 369:?5 9:>[ H9:49 :D y2:56? v@C5@? H:E9 `d E@E2= E9:D D62D@?] x? 42D6 J@F’C6 H@?56C:?8 23@FE E96 3C62<5@H?i ad CFD9:?8[ c C646:G:?8[ ` 7F>3=6 C6EFC?[ ` :?E6C46AE:@? C6EFC?[ ` AF?E C6EFC? 2?5 ` <:4< C6EFC?] p==\AFCA@D6 J2C5D\H:D6[ (@@5D 92D a[aac J2C5D E9C@F89 `` 82>6D[ 8@@5 7@C a_a]a J2C5D A6C 82>6 E9:D D62D@?]k^Am
kAmkDEC@?8mr@C56 y6776CD@?[ s256G:==6k^DEC@?8mk^Am
kAmyFDE =:<6 E96 27@C6>6?E:@?65 |4z6=G6J[ 9:D 4@F?E6CA2CE :? E96 324<7:6=5 :D r@C56 y6776CD@?[ H9@ D66>:?8=J D2G65 9:D 36DE @776?D:G6 D62D@? 7@C =2DE] %9C@F89 `` 82>6D[ y6776CD@? 92D 4@>A:=65 `ca 42CC:6D 7@C `[aad CFD9:?8 J2C5D 2?5 `c CFD9:?8 E@F495@H?D[ 255:?8 2?@E96C `gf C646:G:?8 J2C5D 2?5 2?@E96C E@F495@H?] xE 5@6D?’E :?4=F56 9:D 255:E:@?2= E9C66 E@F495@H?D @? E96 5676?D:G6 6?5 6:E96C[ ?233:?8 @?6 :? E96 A=2J@77D 282:?DE %9@>2DG:==6] s256G:==6 2D 2 H9@=6 :D 2G6C28:?8 ?62C=J a__ CFD9:?8 J2C5D A6C 82>6[ 2?5 y6776CD@? :D @?6 @7 E96 >2:? AC@A@?6?ED :? E92E 7C@?E]k^Am