There is no better coach saying than, “Big time players make big time plays in big time moments.”

Odds are you’ve heard the coach of whoever you root for utter those words when a player truly steps up to the plate. However, that saying will come up a lot more as the postseason moves along in the state of Alabama, so here are some players to keep your eyes out for in the second round of the playoffs.

111126-players to watch 002.jpg

Samuel Higgs / TPI Dadeville athlete Davis McKelvey (3) has lined up just about everywhere for the Tigers this season. He's scored 18 total touchdowns for the Tigers on offense, recording another 40-plus tackles on defense.
111126-players to watch 001.jpg

Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Josh Harriell (0) has been electric for the Wildcats offense this season. He's compiled over 1,200 rushing yards through 10 games this season.
111126-players to watch 003.jpg

Samuel Higgs / TPI Reeltown linebacker CJ Maddox leads the team in total tackles despite playing one less game in comparison to his counterparts. He is averaging 8.4 tackles per game.
102126-ben russell preview 002.jpg

File / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kalib Spivey (8) and the Wildcats compiled 13 total sacks and 20 tackles for a loss last week against Rehobeth.
102826-alijah wood feature.jpg

Samuel Higgs / TPI Reeltown's Alijah Woods (16) has been on a tear the last three week of the football season. Through three games he's scored 15 touchdowns in all three phases of the game.