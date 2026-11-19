Another playoff week is in the books for teams across the state. All three local teams in the coverage area punched their tickets to the quarterfinals in their respective classifications and are looking to make it to the semifinals.
Here are some players to keep your eye out for this week.
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