Editor’s Note: This is the third of a six-part series featuring Players to Watch across the coverage area squads.

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File / TPI Reeltown two-way star Jaiden Gordon is expected to play a major role on offense and defense. In his junior season with Tallassee, he had nearly 1,000 all-purpose yards and 13 touchdowns.
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File / TPI Reeltown defensive lineman Lamon McKethern fills in for Devin Bragg on the defensive line. He stands at 6-foot-3 and will even get some time at receiver for the Rebels this season.
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File / TPI Reeltown's Dalvante Smith got a taste of varsity action as a freshman last year, averaging 18.4 yards per carry out of the backfield. He should slot in as a home run hitter in his sophomore season.