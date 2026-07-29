A new year, a new region and a semi-new coach. Those are the factors the Southern prep football team is facing heading into the 2026-2027 season. Much of which could be a tall task for many teams, but with the amount of talent coming back, it should be much easier for the Rangers. Here are some names to get quite familiar with heading into the football season.

Brayden Pace, junior

Southenr Prep 002.jpg
Buy Now

File / TPI Southern Prep quarterback Brayden Pace (7) and the Rangers improve to 2-6.