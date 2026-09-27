New Site police chief Justin Farr is tired of the trash.

For at least two years Farr said he has been dealing with this issue. Tallapoosa County District 3 commissioner John McKelvey said it's been about five years.

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For several years, New Site police chief Justin Farr and Tallapoosa County District 3 commissioner John McKelvey have been battling a preplanned littering crisis.
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