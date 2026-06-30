With a lot of upcoming changes within the Alexander City Schools system for the upcoming school year, two principals have had their hands full this summer.
After the new Benjamin Russell High School was completed and students moved to their new campus, more actions have had to be taken for three of the other city schools.
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