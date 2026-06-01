Bold.
There are a lot of words that can be used to describe Brett Pritchard, but Alexander City Schools Board of Education member Kimberly Carter chose, “Bold.”
kAm!C:E492C5’D 7:G6\J62C E6C> 2D 2 >6>36C @7 E96 D49@@= 3@2C5 6?5D |2J b_[ D@ 5FC:?8 2 42==65 >66E:?8 62C=:6C E9:D >@?E9[ E96 3@2C5 2?5 DFA6C:?E6?56?E sC] y@D6 #6J6D yC] DA@<6 AF3=:4=J 23@FE !C:E492C5 2E 9:D =2DE >66E:?8]k^Am
kAm“x7 x 925 E@ 56D4C:36 9:> :? @?6 H@C5[ x E9:?< :E H@F=5 36 3@=5[” r2CE6C D2:5] “*@FVC6 3@=5 H:E9 J@FC DA6649[ J@FVC6 3@=5 H:E9 J@FC 24E:@?D 2?5 J@FVC6 3@=5 H:E9 J@FC =@G6 7@C E96 D49@@= DJDE6> 2?5 E96D6 <:5D 2?5 >2<:?8 DFC6 E92E E96J 92G6 E96 36DE @AA@CEF?:E:6D]k^Am
kAm$96 D2:5 H2E49:?8 !C:E492C5 D6CG6 9:D 4@>>F?:EJ 92D 96=A65 96C :? 96C C@=6]k^Am
kAm“*@FVC6 G6CJ 3@=5 2?5 x 2AAC64:2E6 E92E 3642FD6 :EVD E2F89E >6 2 =@E 23@FE D6CG:?8 :? E9:D C@=6 2?5 H92E :D ?66565 E@ 36 2 =6256C[” r2CE6C D2:5]k^Am
kAm#6J6D C6>6>36C65 9:D :?G:E2E:@? E@ 4@>6 324< E@ p=6I r:EJ 2D DFA6C:?E6?56?E]k^Am
kAm“x C6>6>36C 86EE:?8 2 A9@?6 42== 7C@> qC6EE 2?5 5:D4FDD:?8 E96 A@DD:3:=:EJ @7 4@>:?8 324< E@ @FC 4:EJ 2?5 :E 36:?8 @?6 @7 E96 DH66E6DE A9@?6 42==D xVG6 6G6C 925[” 96 D2:5]”xE 82G6 >6 2? @AA@CEF?:EJ E@ 5@ D@>6E9:?8 E92E x 2=H2JD H2?E65 E@ 5@] qC6EE :D @?6 H9@ :D G6CJ A2DD:@?2E6 23@FE E9@D6 E9:?8D E92E 96 =@G6D[ 2?5 46CE2:?=J @?6 @7 E96 E9:?8D E92E 96 =@G6D >@C6 E92? 2?JE9:?8 :D E96 p=6I2?56C r:EJ D49@@= DJDE6>]”k^Am
kAm$E6AA:?8 @FE 2?5 DE6AA:?8 FA E@ D6CG6 E96 4@>>F?:EJ 42? 36 D42CJ[ 3FE !C:E492C5 76=E =65 E@ 2AA=J E@ E96 3@2C5 7:G6 J62CD 28@]k^Am
kAm“|J A2C6?ED H6C6 =:76=@?8 65F42E@CD :? p=6I2?56C r:EJ[ x H2D 2 7@C>6C DEF56?E @7 E96 6?E:C6 D49@@= DJDE6>[ x 92G6 >J C@=6 @? uC:52J ?:89ED H:E9 Wq6?;2>:? #FDD6== w:89 $49@@=X 7@@E32==[ >J H:76 E62496D :? E96 DJDE6> 2?5 >J <:5D 2C6 :? E96 DJDE6>[” 96 D2:5] “xE’D ;FDE :? >J 3=@@5]”k^Am
kAm(9:=6 !C:E492C5 D2:5 96 H@F=5 >:DD E96 @E96C 3@2C5 >6>36CD[ 96 <?@HD 96 :D?’E 7:?:D965 D6CG:?8 E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm“x’G6 6?;@J65 >J @AA@CEF?:EJ E@ D6CG6 E96 <:5D[” !C:E492C5 D2:5] “x’== ;FDE 7:?5 2?@E96C H2J E@ 5@ :E]”k^Am
kAm%96 ?6H6DE 3@2C5 >6>36C[ $4@EE w2C5J[ 92D H@C<65 H:E9 !C:E492C5 :? 5:776C6?E 42A24:E:6D]k^Am
kAm“%96 @=56C x 86E[ E96 >@C6 x C62=:K6 E92E =:76 :D 7F== 4:C4=6[” w2C5J D2:5] “|J C6=2E:@?D9:A H:E9 qC6EE DA2?D a_ J62CDi 2D 2? 2>32DD25@C 7@C Wr6?EC2= p=232>2 r@>>F?:EJ r@==686X[ 2?5 E96? H@C<:?8 H:E9 9:> H:E9 E96 pw$pp] p =@E @7 E96 DF446DD 2?5 >@>6?ED E92E xVG6 925 :? >J =:76 2C6 2EEC:3FE65 E@ >J C6=2E:@?D9:A H:E9 qC6EE] w6 92D 2=H2JD 366? D@>63@5J E92EVD 366? 2 >6?E@C 7@C >6 2?5 D@>63@5J E92E x 42? 4@F?E @? E@ 8F:56 >6 :? E96 C:89E 5:C64E:@?]”k^Am
kAm(9:=6 !C:E492C5 :D A=62D65 @G6C2== H:E9 E96 5:C64E:@? @7 AF3=:4 65F42E:@? :? p=6I r:EJ[ 96 766=D =:<6 E96 4C@H?:?8 249:6G6>6?E D:?46 96 92D D6CG65 @? E96 3@2C5 :D E96 3F:=5:?8 @7 E96 ?6H 9:89 D49@@=]k^Am
kAm“(6 925 366? E2=<:?8 23@FE :E 2 =@?8 E:>6[” 96 D2:5] “(96? sC] Wq6G6C=JX !C:46 E@@< @G6C 2D DFA6C:?E6?56?E[ H6 2== 564:565 E9:D 92D 8@E E@ 92AA6?] !6@A=6 :? E96 4@>>F?:EJ ?6G6C 36=:6G65 H6 H@F=5 3C:?8 :E E@ 7CF:E:@?]”k^Am
kAm!C:E492C5 D2:5 E96 ?6H 42>AFD 36?67:ED E96 6?E:C6 D49@@= DJDE6>]k^Am
kAm“p7E6C E96 4@?D@=:52E:@?[ E96 :?E6C>65:2E6 D49@@= H:== 92G6 6?@F89 DA246[” 96 D2:5] “y:> !62CD@? Wt=6>6?E2CJ $49@@=X 8@E 2 7246 =:7E] %96 ?6H ;F?:@C 9:89 H:== 92G6 6?@F89 DA246] xE H2D ;FDE 2? FA8C256 2== E96 H2J 5@H? E96 =:?6]”k^Am
kAm!C:E492C5 H2D 3@2C5 AC6D:56?E H96? E96 8C@F?53C62<:?8 46C6>@?J H2D 96=5 7@C E96 ?6H 9:89 D49@@=]k^Am
kAm“%92E H2D 2 3:8 52J 7@C E96 4:EJ E@ 7:?2==J <?@H H6’C6 >@G:?8 7@CH2C5[” 96 D2:5] “(6’C6 ?@E E2=<:?8 23@FE :E 2?J>@C6[ H6’C6 >@G:?8 :? E96 C:89E 5:C64E:@?] xE H2D 2 9F86 9@?@C 7@C >6 E@ DA62< E92E 52J @? 3692=7 @7 E96 3@2C5]”k^Am