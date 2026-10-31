The No. 1 reminder in many difficult times is that a person is not alone. A local ministry has decided to put that reminder to practice.

Our Journey of Hope is a national program organized by the Cancer Treatment Centers of America and associated with City of Hope: one of the largest and advanced cancer research and treatment organizations in the nation. New ADKA Church joined the mission in 2018, forming after completing the necessary training required. 

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Submitted / TPI File / TPI New ADKA Our Journey of Hope hosts cancer awareness fundraiser luncheons every year during Breast Cancer Awareness month to encourage and inspire people battling cancer. They host luncheons for caregivers as well to show their appreciation.