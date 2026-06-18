For 35 years, Will Solomon has been at Reeltown. Odds are you’ve seen him coaching in some capacity, whether it be in his role as the secondary coach for the football team or his stint as the Reeltown basketball coach, where he still assists the team. But more than likely, he was teaching his eighth-grade math class.
However, one thing was certain through the multiple hats he’s worn at Reeltown — he’s truly made an impact.
kAmkDA2?m$@ >F49 D@[ E96 p=232>2 w:89 $49@@= pE9=6E:4D pDD@4:2E:@? C64@8?:K65 9:> 7@C DF49 677@CED 3J >2<:?8 9:> E96 r=2DD ap |2<:?8 2 s:776C6?46 pH2C5 C64:A:6?E] $@=@>@? H2D @?6 @7 D6G6? H:??6CD C64@8?:K65 24C@DD 2== 4=2DD:7:42E:@?D] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 |2<:?8 2 s:776C6?46 pH2C5 H2D 6DE23=:D965 :? a_`` F?56C 7@C>6C pw$pp 6I64FE:G6 5:C64E@C $E6G6 $2G2C6D6] xE :D 8:G6? @FE E@ :?5:G:5F2=D H9@ 8@ 36J@?5 E96:C ?@C>2= 5FE:6D 2D 2 4@249[ E62496C @C 25>:?:DEC2E@C E@ >2<6 2 A@D:E:G6 :>A24E :? E96:C D49@@=D 2?5 4@>>F?:E:6D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96 C64:A:6?ED :? E9:D a_ae |2<:?8 2 s:776C6?46 4=2DD 2C6 6I46==6?E 6I2>A=6D @7 >6? 2?5 H@>6? E92E F?56CDE2?5 2?5 6>3C246 E96 :>A@CE2?E >:DD:@? @7 E96 pw$pp 3J 565:42E:?8 E96>D6=G6D E@ D6CG:?8 DEF56?ED H:E9 A@D:E:G6 C6:?7@C46>6?E[ <:?5?6DD 2?5 4@>A2DD:@?[” pw$pp 6I64FE:G6 5:C64E@C w62E9 w2C>@? D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6kDEC@?8m]k^DEC@?8m “%96J E2<6 E96:C A@D:E:@?D 2D C@=6 >@56=D 7@C E96:C DEF56?ED[ 724F=EJ 2?5 4@>>F?:EJ G6CJ D6C:@FD=J 2?5 92G6 D9@H? 6I46AE:@?2= =6256CD9:A 2?5 56E6C>:?2E:@? :? E96 492==6?86D 6249 92D 72465] %96D6 :?5:G:5F2=D 92G6 DA6?E E96:C 6?E:C6 E6249:?8[ 4@249:?8 2?5 25>:?:DEC2E:G6 42C66CD >2<:?8 2 >2;@C A@D:E:G6 :>A24E :? E96:C 4@>>F?:E:6D 2?5 D49@@=D 24C@DD E96 DE2E6 2?5 2C6 6I46==6?E 6I2>A=6D @7 H92E E9:D DA64:2= 2H2C5 DE2?5D 7@C]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp?5 7@C D@>6@?6 =:<6 $@=@>@?[ E@ C646:G6 E96 2H2C5[ 96 92D ?@E9:?8 3FE 8C2E:EF56] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x H2D C62==J @G6CH96=>65 2?5 9@?@C65 ;FDE <?@H:?8 E92E D@>6@?6 E9@F89E 6?@F89 @7 E96 H@C< E92E x AFE :? @G6C bd J62CD E@ ?@>:?2E6 >6 7@C DF49 2? 9@?@C[” $@=@>@? D2:5] “#625:?8 :? E96 A2DE 2?5 =@@<:?8 2E E96 C64:A:6?ED E9:D J62C[ :D ;FDE C62==J 9F>3=:?8 E@ 36 23=6 E@ 36 :? E96 D2>6 4@?E6IE 2D E96>] *@F ;FDE 8@E D@ >2?J 8C62E 65F42E@CD E92E 2C6 4@2496D 24C@DD E96 DE2E6] xE H2D C62==J 2 9F>3=:?8 6IA6C:6?46[ 2?5 x 76=E G6CJ 9@?@C65]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?myF88=:?8 3@E9 36:?8 2 4@249 2?5 E62496C 92D ?@E 2=H2JD 366? E96 62D:6DE E9:?8 7@C $@=@>@?] w6 ?@E65 :EVD 2 ac^f[ bed 52J :?G6DE>6?E E@ ?@E @?=J >2<6 :E 92AA6?[ 3FE E@ 36 DF446DD7F= 2E :E] ~7 4@FCD6[ E9:D :D 2 E6DE2>6?E E@ E96 H@C< 96’D AFEE:?8 :? E@ >2<6 :E 92AA6?[ 3FE :? 9:D 6J6D[ E9:D :D 2D >F49 9:D 72>:=J’D 2D :E :D 9:D] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“(96? J@F 4@249 2?5 E6249[ J@F C62==J 92G6 E@ E2<6 25G2?E286 @7 E96 E:>6 J@F 92G6 H:E9 J@FC 72>:=J[” $@=@>@? D2:5] “x E9:?< >J EH@ 3@JD[ >J H:76 W{629X 2?5 x @G6C E96 J62CD 92G6 C62==J 5@?6 H6== @C496DEC2E:?8 E92E E:>6 E@86E96C] x E9:?< :E >62?D 2 =@E ?@E @?=J E@ >6 3FE E@ >J 72>:=J] |J H:76[ {629[ D96VD 2 E62496C[ 2 8@@5 2?5 G:CEF@FD H@>2?[ 2?5 D96 92D H2=<65 E96 H2=< @7 36:?8 2 4@249VD H:76] }@3@5J 6G6C 925 E@ 8:G6 96C 2 3@@< @? 9@H E@ 5@ :E] %92E 282:?[ :E >62?D 2 =@E E@ >6 E@ 36 9@?@C65 2?5 C64@8?:K65 7@C 2== E96 H@C< E92E xVG6 AFE :?[ 3FE 2=D@ <?@H E92E >J 72>:=J :D 2 3:8 A2CE @7 E92E]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~G6C bd J62CD[ E9:?8D 92G6 492?865 7C@> H96C6 96 DE2CE65[ 7C6D9 @FE @7 4@==686[ E@ H96C6 96 :D ?@H] qFE H92E 92D >256 9:> :?7=F6?E:2= :D 9:D H2J @7 4@>3:?:?8 9:D E6249:?8 DEJ=6 :?E@ 9:D 4@249:?8 2?5 G:46 G6CD2] w6’D 366? 23=6 E@ DAC:?<=6 :? 5:776C6?E 6=6>6?ED E9C@F89 3@E9 6?562G@CD :?E@ 9@H 96 8@6D 23@FE 9:D H@C<] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“q6:?8 2 4@249 :D A2CE @7 >J A6CD@?2 2D 2 E62496C[ 2?5 x E9:?< :EVD :>A@CE2?E 7@C E62496CD E@ 92G6 2 46CE2:? A6CD@?2 23@FE E96>[” $@=@>@? D2:5] p?5 D@ x E9:?< :E 24EF2==J 96=AD 36:?8 2 4@249[ 3642FD6 J@FVC6 G:D:3=6 AF3=:4=J] %96 DEF56?ED E92E 5@?VE A=2J DA@CED[ E96J DE:== D66 @FE E96C6[ 2?5 E96 A2C6?ED 2D H6==] qFE >J E9:?8 23@FE E6249:?8 2?5 4@249:?8 :? 86?6C2=[ 3FE H96? J@F E2=< 23@FE E96 4=2DDC@@> :? A2CE:4F=2C[ :D :7 J@FVC6 2? 65F42E@C[ :EVD J@FC 5FEJ E@ >2<6 DFC6 E92E J@F 5@ 6G6CJE9:?8 E92E J@F 42? E@ 6BF:A E96D6 DEF56?ED H:E9 E96 E@@=D E96J ?665 E@ 36 DF446DD7F=] xV> 2== 23@FE E96 H@C5 @AA@CEF?:EJ] tG6CJ 49:=5 E92E H2=<D :?E@ >J 4=2DDC@@>[ :EVD >J 5FEJ E@ >2<6 DFC6 E96J 92G6 2? @AA@CEF?:EJ E@ 36 DF446DD7F= :? =:76[ 2?5 E96 D2>6 E9:?8 H:E9 4@249:?8]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$@=@>@? ?@E65 E96 DEC:56D 96’D >256 2D 2? 65F42E@C H@F=5 2== 36 7@C ?@E :7 :E H6C6?’E 7@C E96 @?6D 96 6IA6C:6?465 E9C@F89@FE 9:D =:76[ 6DA64:2==J :7 :E H6C6?’E 7@C E96 #66=E@H? =686?5 y24<:6 ~’}62=] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“xVG6 366? DFCC@F?565 3J :?4C65:3=6 65F42E@CD 2== >J =:76[ xVG6 C62==J 366? 3=6DD65[” $@=@>@? D2:5] “xV> E6==:?8 J@F[ x E9:?< 2== E96 E:>6[ x 5@?VE <?@H H9J v@5 49@D6 >6 E@ 3=6DD >6 E92E H2J[ 3FE 7C@> E96 E:>6 x 42? C6>6>36C 36:?8 :? <:?56C82CE6? FA[ xVG6 366? 2C@F?5 8C62E 65F42E@CD[ 2?5 4@249 ~’}62= :D @?6 @7 E96>]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpD 72C 2D >2<:?8 2 5:776C6?46 8@6D[ $@=@>@? 4@F=5 ?@E A:?A@:?E 2? 6I24E >@>6?E @C DA64:7:4 DEF56?E E92E 36DE 6I6>A=:7:65 E96 2H2C5[ 3FE :E 5:5 ?@E >62? 96 5:5 ?@E 92G6 2? 2?DH6C] ~7 4@FCD6[ H:E9 ?62C=J 7@FC 564256D :? E96 4=2DDC@@> @C @? E96 7:6=5[ $@=@>@? 92D 8@EE6? E96 @AA@CEF?:EJ E@ E6249 2 >F=E:EF56 @7 DEF56?ED[ 2?5 ?@H E9@D6 7@C>6C DEF56?ED 2C6 3C:?8:?8 E96:C <:5D 324< :?E@ E96 D2>6 4=2DDC@@> E96J @?46 D2E :?] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“xV> 86EE:?8 ?@H E@ H96C6[ J@F <?@H[ xV> 4@249:?8 E96 49:=5C6? 2?5 E6249:?8 E96 49:=5C6? @7 >J 7@C>6C DEF56?ED[” $@=@>@? D2:5] “(96? x D66 2 A2C6?E E92E xVG6 4@24965 @C xVG6 E2F89E[ 2?5 E96J 4@>6 E@ >6 :? E96 C@=6 @7 2 A2C6?E 2?5 E2=< 23@FE E96 :>A24E E92E x >256 :? E96:C =:76[ x E9:?< E92EVD H92E C62==J 46>6?ED E96 724E E92E xVG6 >256 2 5:776C6?46] q642FD6 ?@H xVG6 8@E 2? @AA@CEF?:EJ E@ H@C< H:E9 E96 D64@?5 86?6C2E:@?[ 3FE E96 7:CDE 86?6C2E:@? :D E6==:?8 >6 E92E 96 @C D96 92D 6?ECFDE65 >6 H:E9 E96:C 49:=5C6? 3642FD6 @7 E96 :>A24E x >256]” k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$@=@>@? D9@HD ?@ D:8?D @7 D=@H:?8 5@H? 2?JE:>6 D@@?[ 4@?E:?F:?8 E@ 96=A @FE :? 2E9=6E:4D 9@H6G6C 96 D66D 7:E[ H9:=6 2=D@ 3C62<:?8 5@H? 4@>A=6I >2E9 6BF2E:@?D :? 2? 62DJ 2?5 5:86DE:3=6 H2J 7@C 9:D DEF56?ED] qFE :E :D 7@C 46CE2:?[ E9C@F89 9:D bd J62CD 2E #66=E@H?[ 96’D =62C?65 H92E :E E2<6D E@ >2<6 2 5:776C6?46] k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am