For 35 years, Will Solomon has been at Reeltown. Odds are you’ve seen him coaching in some capacity, whether it be in his role as the secondary coach for the football team or his stint as the Reeltown basketball coach, where he still assists the team. But more than likely, he was teaching his eighth-grade math class. 

However, one thing was certain through the multiple hats he’s worn at Reeltown — he’s truly made an impact.

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File / TPI Reeltown coach and educator Will Solomon was honored by the AHSAA by receiving the Make a Difference Award. Solomon is the representative for Class 2A.