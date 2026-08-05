With the new school year set to begin in less than a week, the Alabama Association of School Boards recently completed its evaluations of both Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes, Jr., and chief school financial officer Lisa Dickerson.

The AASB uses evaluation methods that include research-based evaluative instruments that are designed to measure what really matters and give the superintendent and CSFO feedback on both strengths and weaknesses. The evaluations are done annually.

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Alabama Association of School Boards assistant director of leadership development Ava Cranmore presented the results of the evaluations for Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes, Jr., and chief school financial officer Lisa Dickerson at Tuesday’s ACS board meeting.