The high school baseball and softball fields at the Charles E. Bailey Sportplex will be getting a facelift soon.
Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes presented the city council with plans for the fields’ upgrades at the council meeting Monday night.
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