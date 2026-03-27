The high school baseball and softball fields at the Charles E. Bailey Sportplex will be getting a facelift soon.

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Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes addressed the Alexander City Council concerning upgrades that will be made to baseball and softball fields at the Sportplex.

Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes presented the city council with plans for the fields’ upgrades at the council meeting Monday night.